Sbaglia a puntare la sveglia, vescovo “salta” la messa di mezzanotte

E’ successo a Vittorio Veneto, il vescovo si è addormentato e ha saltato la messa della notte di Natale.

Sbaglia a puntare la sveglia, e salta la messa di Natale, quella di mezzanotte: solo che non si tratta di un semplice fedele, ma del vescovo in persona, che quella messa avrebbe dovuto officiare. E’ successo a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. La sera del 24 monsignor Corrado Pizziolo aveva deciso di fare un riposino prima della messa di mezzanotte.

Così intorno alle 21, come riferisce Ansa, si è messo in poltrona dopo aver puntato la sveglia alle 22.50. Solo che qualcosa è andato storto, perchè in realtà la sveglia era stata programmata per suonare alle 10.50 della mattina dopo. Risultato? Il vescovo si è addormentato, e alla messa di mezzanotte, con la chiesa gremita di fedeli ad attenderlo, non si è presentato.

“A un certo punto sono venuti a bussarmi alla porta preoccupati, pensando che mi fossi sentito male – ha raccontato lui stesso – ma avevo semplicemente caricato male la sveglia”. La messa di mezzanotte, per la cronaca, è stata celebrata da un altro sacerdote.