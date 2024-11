Ruba uno scooter e vuole 300 euro per restituirlo al proprietario: 20enne in carcere

Arrestato un 20enne a Isola della Scala: aveva rubato uno scooter a Colognola ai Colli chiedendo 300 euro al proprietario per restituirlo.

Aveva rubato uno scooter, e voleva 300 euro per restituirlo, ma gli va male. Nella tarda serata di martedì 19 novembre, i carabinieri di Colognola ai Colli, coadiuvati da quelli della Stazione di Isola della Scala, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Verona a carico di un 20enne di origine nord africana, ritenuto responsabile del reato di estorsione.

I fatti risalgono allo scorso agosto, quando a un giovane di San Martino Buon Albergo veniva rubato il suo scooter, Yamaha T-MAX parcheggiato nei pressi della propria abitazione. Il giorno dopo la vittima del furto veniva contattata e informata da uno sconosciuto interlocutore e intimata a corrispondere la somma in contanti di 300 euro per riottenere il proprio motociclo, fissando luogo e orario per lo scambio che effettivamente avveniva, il giorno seguente, secondo le modalità concordate.

Sporta la denuncia per quanto accaduto presso la Stazione carabinieri di Colognola ai Colli, sono state immediatamente avviate le indagini, coordinate dalla Procura scaligera, rivolte all’identificazione dell’autore del reato e che hanno portato all’arresto del responsabile, rintracciato a Isola della Scala, il quale, durante tutta l’estate passata, si era già reso artefice di più reati in Val d’Illasi, Zevio e Verona, tra cui anche furti e ricettazione di ciclomotori.

Il destinatario del provvedimento, in Italia senza fissa dimora, a termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Verona Montorio, a disposizione della Autorità Giudiziaria.