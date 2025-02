Rompe i finestrini di quattro auto in sosta per rubare, preso 39enne

La polizia locale di Verona ferma un 39enne che aveva rotto i finestrini di quattro auto in sosta per rubare.

Di nuovo furti su auto in sosta a Verona: giovedì sera un cittadino ha notato un uomo infrangere i vetri di una autovettura e ha avvisato subito gli agenti che sono intervenuti in via Da Porto. Dopo aver inseguito e raggiunto un 39enne, lo hanno poi portato al Comando per gli accertamenti. L’uomo ha danneggiato quattro veicoli ed è stato denunciato per tentato furto e danneggiamento.

Sono ancora in corso gli accertamenti con gli uffici immigrazione di Padova e Verona per verificare la posizione sul territorio nazionale. La polizia locale sta inoltre visionando numerose telecamere della zona per capire se ci fossero complici e per verificare se l’uomo sia lo stesso resosi protagonista delle spaccate ai danni di 26 veicoli in viale della Stazione di Porta Vescovo.

Qui, a seguito dell’episodio, sono stati incrementati i controlli con pattuglie serali e notturne: nei giorni scorsi sono state identificate 16 persone ed emessi sei ordini di allontanamento a carico di alcune persone che stavano occupando i marciapiedi e le aree di transito di studenti e pendolari. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, anche con l’impiego delle unità cinofile, che hanno recuperato sempre nella giornata di giovedì un panetto di hashish nella zona di via Fedrigoni, nascosto tra i cespugli, vicino alla massicciata ferroviaria.