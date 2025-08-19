Un 34enne ha creato il panico all’ospedale di Borgo Roma dopo aver tentato la rapina a un supermercato del centro: arrestato.

Ha tentato una rapina in un supermercato del centro di Verona, è stato trasportato in questura, ha riferito di sentirsi male e, una volta raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Roma, ha aggredito i poliziotti e provato a fuggire, provocando danni, tra l’atro, in alcune aree della struttura ospedaliera.

Il responsabile, finito in manette e comparso questa mattina davanti al giudice, è un cittadino marocchino di 34 anni, già gravato da precedenti e irregolare sul territorio nazionale. All’uomo sono stati contestati i reati di tentata rapina impropria, tentata evasione, danneggiamento a struttura ospedaliera, interruzione di pubblico servizio, lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Il tentativo di rapina al supermercato.

L’uomo è stato intercettato nella mattinata di ieri, lunedì 18, intorno alle 10:20, all’esterno di un supermercato di via Manin Faliero dal quale aveva tentato di rubare della merce. Fermato oltre le casse dalla commessa che si era insospettita vedendolo infilare alcuni prodotti nello zaino, il trentaquattrenne ha reagito con violenza ed ha spinto a terra due dipendenti del negozio, per cercare di fuggire. Grazie all’intervento di alcuni presenti, il cittadino straniero è stato trattenuto fino all’arrivo degli agenti delle Volanti che si trovavano in via Roma, a poca distanza dall’esercizio commerciale.

A seguito dell’arresto, l’uomo è stato accompagnato in Questura e sottoposto agli ordinari accertamenti che hanno consentito di far emergere i diversi precedenti a suo carico e il suo stato di irregolare sul territorio nazionale.

Il panico all’ospedale di Borgo Roma.

Al termine delle verifiche sul suo conto, il cittadino straniero ha riferito di non sentirsi bene, motivo per il quale è stato richiesto l’intervento degli operatori del 118 che hanno proceduto al trasporto dell’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Roma. È stato a questo punto, poco prima delle 16:00, che il trentaquattrenne ha tentato la fuga: una volta oltrepassata l’area del triage, ha afferrato una bomboletta spray dalla stanza dov’era stato collocato, ha iniziato a spruzzare il liquido contenuto al suo interno sul volto degli operatori presenti ed ha cercato di raggiungere l’uscita sfondando due porte scorrevoli e continuando a vaporizzare, in direzione dei pazienti presenti, la bomboletta che ancora teneva in mano.

Immediatamente bloccato dai poliziotti, anche con l’ausilio di una guardia giurata, il cittadino marocchino è stato nuovamente arrestato. A causa della resistenza attiva opposta dall’uomo, uno degli agenti è rimasto lievemente ferito.

Questa mattina il trentaquattrenne è comparso davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte a settimana.