Ruba i contenitori con le mance nei bar e scappa, arrestato 30enne

Un 30enne è stato arrestato per rapina dopo aver rubato i contenitori delle mance in due bar di Tregnago.

Ruba i contenitori delle mance in due bar, arrestato per rapina. E’ successo nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 12 marzo: i carabinieri di Tregnago hanno arrestato un 30enne, italiano, domiciliato a Soave, già noto alle forze dell’ordine, che dopo aver fatto ingresso in due distinti bar di Tregnago, dove si è finto un comune cliente, ha prima ordinato da bere e poi sottratto, in entrambi i locali, il contenitore delle mance destinate ai baristi, dandosi successivamente alla fuga. Circostanze che non sono passate però inosservate ai titolari dei bar, che lo hanno inseguito, richiedendo al contempo l’intervento dell’Arma.

Il 30enne, specializzato in questa tipologia di furti, raggiunto poco dopo, ha provato ancora a dileguarsi, reagendo nei confronti del suo inseguitore, che fortunatamente riusciva a trattenerlo fino all’arrivo dei carabinieri, che lo hanno arrestato per il reato di rapina impropria, provvedendo poi a suddividere e restituire ai legittimi proprietari il provento del furto, pari a circa 140 euro.

Nella mattinata odierna, come da direttive della Procura scaligera, l’arrestato è comparso dinanzi al Tribunale di Verona che ha convalidato l’arresto e ha applicato al giovane la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, rimandando la definizione del procedimento al prossimo 7 maggio.