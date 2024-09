Raffica di incidenti a Verona, 12 in 24 ore: patente sospesa a donna ubriaca

Ancora una giornata nera sulle strade di Verona, con una autentica raffica di incidenti: 12 solo nelle ultime 24 ore.

Ennesima raffica di incidenti a Verona, in città: 12 nelle ultime 24 ore. Nella mattinata di oggi, sabato 7, lungo la bretella dalla Bassona a Verona Nord, si è verificata la caduta di un motociclista. In via Torbido, invece, un tamponamento tra tre veicoli: una Volkswagen Golf, un autocarro Renault Kangoo e una Opel Zafira. Scontro tra una moto e una autovettura, poi, all’incrocio tra via Montorio e via Carli tra una Golf e una Suzuki, feriti non gravi e dinamica da accertare.

Nella notte tra venerdì e sabato si è verificato un incidente in via Albere tra una Fiat Punto e un monopattino, il cui conducente è finito in ospedale senza gravi lesioni. Verso l’una della notte si è verificato uno scontro, tra via Galvani e via Andrea Doria, tra una Audi e una KTM, con il conducente della moto ferito. Anche in questo caso la dinamica è da accertare.

Un 17enne è poi caduto da un motorino sulle Torricelle ed è stato trasferito a Borgo Trento per le cure. Poco prima delle mezzanotte, ancora uno scontro in zona casello Verona Nord tra una Fiat Panda e una moto Yamaha, con conducente e passeggero di quest’ultima finiti in ospedale. Scontro, poi, in via Quattro Stagioni tra una Fiat Panda e una Lancia Musa. La conducente della Panda è risultata positiva all’alcol con un tasso elevato e il veicolo è stato sequestrato. Prevista una sospensione della patente per almeno due anni.

Sempre nella serata di ieri, venerdì 6, si è verificato anche uno scontro in via Berardi tra una Fiat Panda, una Nissan Qashqai e due veicoli in sosta, una Volkswagen T-Roc e una Toyota Land Cruiser. Altri sinistri in zona Borgo Milano e nel piazzale della stazione senza feriti.