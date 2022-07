Precipita con il parapendio in fase di decollo, ferito veronese 64enne

Incidente con il parapendio per un veronese.

Precipita con il parapendio e finisce all’ospedale: brutta disavventura per un veronese di 64 anni coinvolto nella mattinata di oggi, domenica 17, intorno alle 11, in un incidente in fase di decollo con il parapendio dopo essersi lanciato sul Col Rodella.

Scattato l’allarme, il Soccorso alpino e speleologico del Trentino settentrionale ha chiesto l’intervento dell’elicottero per il recupero. L’uomo, una volta individuato, è stato raggiunto dall’equipe medica, che lo ha stabilizzato sul posto prima di trasportarlo all’ospedale di Cavalese.