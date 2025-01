La piccola Hajar è la prima nata dell’anno negli ospedali dell’Ulss 9 Scaligera

La piccola Hajar, prima nata negli ospedali dell’Ulss 9, è venuta alla luce al Mater Salutis di Legnago alle 01.47 del primo gennaio.

La prima nata del 2025 negli ospedali dell’Azienda Ulss 9 Scaligera è invece la piccola Hajar, figlia di mamma Sabria e papà Mohammed Ettabib, una coppia residente a Villa Bartolomea. Il parto è avvenuto all’ospedale Mater Salutis di Legnago alle ore 01.47 dell’1 gennaio 2024. Hajar sta bene e pesa 3,706 kg. A battere tutti negli ospedali di Verona e provincia è stata però Aiza, secondogenita di mamma Norin e papà Sheraz Khan, residenti nel bresciano: è nata a mezzanotte e dieci minuti alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, prima nel Veronese ma anche in Veneto. Alle 14.07 a Verona è nata Odette, di 3.180 grammi.

Gli ospedali dell’Ulss 9 Scaligera.

Nel 2024 all’ospedale di Legnago sono nati 742 bambini (368 femmine e 374 maschi). Nel 2023 le nascite sono state 830.

Nell’arco del 2024 all’ospedale Fracastoro di San Bonifacio sono nati ben 1.200 bambini (significativo traguardo raggiunto l’ultimo giorno dell’anno), suddivisi in 585 femmine e 615 maschi. Trend in crescita per il Fracastoro: nel 2023 le nascite sono state 1141.

Numeri in positivo anche per l’ospedale Magalini di Villafranca: i lieti eventi nel 2024 stati 584 (273 le femmine, 311 i maschi), in aumento rispetto al 2023, che ha visto al Magalini 551 parti.

Dai medici, dalle ostetriche e da tutto il personale infermieristico dell’Ulss 9 Scaligera, insieme al direttore generale, Patrizia Benini, e alle dirigenze ospedaliere, i più sentiti auguri e congratulazioni ad Hajar e a tutti gli altri nuovi nati a Verona e provincia, nonché alle neo mamme, ai neo papà e alle loro famiglie.