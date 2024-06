Perdono il controllo dello scooter e finiscono nella scarpata: coppia ferita

Costermano, scooter nella scarpata: ferita una coppia.

Perdono il controllo dello scooter e finiscono nella scarpata: due feriti. Intorno alle ore 19.30 di oggi, domenica 16 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Ronco nel comune di Costermano sul Garda, per un incidente stradale. Due le persone coinvolte che, viaggiando a bordo di uno scooter, sono finte in una scarpata dopo aver perso il controllo del mezzo.

I vigili del fuoco, partiti dal distaccamento di Bardolino con un’autopompa e 5 operatori, dopo aver soccorso l’uomo che si trovava a bordo strada, raggiungevano la donna, che scivolata per circa 10 metri nella vegetazione risultava ferita e impossibilitata a muoversi.

Stabilizzata e posizionata su una barella rigida il personale intervenuto effettuava una manovra SAF, con la collaborazione del Soccorso Alpino Verona, per portare in strada la donna e affidarla alle cure dei sanitari. Entrambe le persone venivano ricoverate in ospedale per accertamenti. Le operazioni si concludevano intorno alle ore 20.40 con il recupero dello scooter e la messa in sicurezza del sito. Sul posto anche carabinieri per le indagini sulla dinamica.