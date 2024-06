Incidente in via Roveggia a Verona: perde il controllo dell’auto, sbatte contro le auto in sosta e si schianta contro un albero: ferita la conducente.

Poco dopo le ore 15 di oggi, domenica 30 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roveggia a Verona per un incidente stradale. Una donna alla guida di un utilitaria, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo andando ad urtare da prima una vettura e un furgone parcheggiati per poi finire la sua corsa contro un albero.

I vigili del fuoco, arrivati sul posto con un mezzo e 5 unità, hanno operato, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, per estrarre la donna che risultava incastrata con gli arti inferiori nella pedaliera del veicolo. Le operazioni sono state effettuate con la collaborazione dei sanitari che hanno provveduto a stabilizzare e immobilizzare la conducente prima di essere estratta per poi ricoverarla presso l’ospedale di Borgo Trento per accertamenti, mentre il lavoro dei vigili del fuoco è proseguito con la messa in sicurezza del veicolo. Sul posto anche personale di polizia locale per le indagini sulla dinamica. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 16.15.