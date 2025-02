Pedopornografia online, sei arresti in Veneto: perquisizioni anche a Verona

Sei uomini sono stati arrestati nell’ambito di un’operazione contro la pedopornografia online: perquisizioni a Verona.

Sei uomini di età compresa tra i 51 e i 70 anni sono stati arrestati dalla polizia postale del Veneto nell’ambito di un’operazione contro la pedopornografia online. L’indagine, condotta sotto il coordinamento della Procura di Venezia e del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, ha portato anche a sette perquisizioni nelle province di Venezia, Belluno, Rovigo, Vicenza, Padova e anche a Verona.

L’operazione, denominata “Custodia Pro Spes”, è scaturita da alcune segnalazioni di attività illecite su piattaforme di scambio file. Durante le perquisizioni, gli agenti hanno trovato computer accesi e collegati alla rete, intenti a scaricare e condividere materiale pedopornografico. In un caso, è stata scoperta una vera e propria “collezione” di materiale illecito, catalogato e archiviato meticolosamente in raccoglitori di DVD. Gli arrestati sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori sviluppi dell’indagine.