Pecora e agnellino in bilico su una roccia, salvati dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco salvano pecora e agnellino in bilico sul fiume Piave.

Incapaci di scendere e di salire, come in una celebre scena di un film di Aldo, Giovanni e Giacomo: solo che questa volta è capitato ad una pecora e al suo agnellino, sospesi in bilico su una roccia a strapiombo sul fiume Piave, a Santo Stefano di Cadore, in mezzo alla neve.

A salvarli, come spesso capita in questi casi, ci hanno pensato i vigili del fuoco, che sono riusciti a calarsi sulle rocce e a portare in salvo i due animali, tremanti e infreddoliti.