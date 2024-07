Auto in fiamme sulla provinciale 31 a Cavaion Veronese: il conducente riesce a mettersi in salvo.

Paura a Cavaion, un’auto va in fiamme lungo la strada: è successo intorno alle 11.30 della mattina di oggi, domenica 7. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada provinciale 31, in località Villa, nel comune di Cavaion Veronese, per l’improvviso incendio di un’auto. Nessuna persona fortunatamente risulta ferita.

L’auto era in transito, in direzione di Bardolino. Il conducente della vettura, notato del fumo uscire dal vano motore, ha accostato il mezzo e non ha potuto fare altro che scendere e allontanarsi dal veicolo.

I vigili del fuoco, arrivati da Bardolino con un mezzo e 5 operatori, hanno lavorato, utilizzando del liquido schiumogeno, per spegnere le fiamme che, partite dal vano motore, si stavano propagando all’intera vettura.

Per effettuare le operazioni di spegnimento si è reso necessario chiudere al traffico il tratto di strada interessato. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 12.50, con la bonifica degli ultimi focolai e la messa in sicurezza del veicolo. Sul posto carabinieri della locale stazione per la viabilità.