Il calciatore veronese Destiny Udogie, in forza al Tottenham, minacciato a Londra da un uomo armato di pistola.

Attimi di grande paura per Destiny Udogie, calciatore del Tottenham e della Nazionale italiana, originario di Verona. Il 22enne difensore, secondo quanto riportato da BBC Sport, sarebbe stato minacciato con una pistola da un agente di calcio a Londra lo scorso 6 settembre. L’episodio, confermato dal club inglese, non ha fortunatamente causato feriti, ma ha destato forte preoccupazione nell’ambiente sportivo.

La polizia metropolitana di Londra ha fatto sapere di aver arrestato un uomo di 31 anni il 8 settembre con l’accusa di possesso di armi da fuoco con intento di ricatto e guida senza patente. L’uomo è stato rilasciato su cauzione, in attesa che le indagini facciano piena luce sull’accaduto.

Il sostegno del Tottenham.

In una nota ufficiale, il Tottenham Hotspur ha espresso vicinanza al proprio tesserato: “Abbiamo fornito supporto a Destiny e alla sua famiglia sin dall’incidente e continueremo a farlo. Trattandosi di una questione legale, non possiamo rilasciare ulteriori dichiarazioni.”

Udogie, cresciuto calcisticamente tra Hellas Verona e Udinese, era approdato agli Spurs nell’estate del 2022 per 15 milioni di sterline, firmando un contratto quinquennale. Dopo una stagione in prestito a Udine, è tornato a Londra dove si è imposto come uno dei giovani più promettenti della Premier League.

Il laterale veronese ha collezionato finora 76 presenze con il Tottenham, e in questa stagione ha già giocato 10 partite, inclusa la recente vittoria per 4-0 contro il Copenaghen in Champions League.