Traffico di oggetti preziosi rubati, maxi operazione dei carabinieri in Veneto

Dall’alba in corso in tutto il Veneto un’operazione dei carabinieri contro il traffico di oggetti preziosi provenienti da furti e rapine.

Dalle prime ore di oggi, giovedì 13 marzo, è in corso una vasta operazione dei carabinieri di Padova contro il traffico illecito di oggetti preziosi provenienti da furti e rapine commessi in tutto il Veneto. L’operazione, come riferisce Ansa, ha portato all’esecuzione di due decreti di sequestro preventivo di beni e 74 perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di altrettanti indagati.

L’azione si estende in tutto il Veneto e coinvolge anche le province di Trento e Rimini. Gli indagati sono accusati di riciclaggio e ricettazione di monili e gioielli rubati, frutto di colpi messi a segno in abitazioni, sulla strada (spesso ai danni di anziani) e nelle gioiellerie.

L’operazione è il risultato di un’articolata indagine su diversi sodalizi criminali dediti ai furti e alle rapine. Complessivamente, sono impegnati sul campo 350 militari, con il supporto del 4° Battaglione Veneto di Mestre e di unità cinofile. Le operazioni sono inoltre monitorate dall’alto da un elicottero del 14° Elinucleo di Belluno.

Le forze dell’ordine puntano a smantellare una rete criminale altamente organizzata, che da tempo operava nella regione e nelle zone limitrofe.