Omicidio di Villafranca, l’accusa chiede 24 anni: “Gesto volontario”

Omicidio di Villafranca, il pm ha chiesto 24 anni di reclusione per Athos Colombo, imputato per l’omicidio di Alberto Fiori, ucciso con un colpo di pistola la sera del 19 giugno 2024 a Villafranca al termine di una giornata segnata da tensioni e violenze tra famiglie di giostrai.

L’accusa, come scrive Fabiana Marcolini sul quotidiano L’Arena, ha escluso le aggravanti dei futili motivi e della premeditazione, sostenendo che l’omicidio fu volontario ma non pianificato. Al centro del processo una rissa scatenata da gravi offese, testimonianze contrastanti e presunti silenzi.

La difesa ha chiesto l’assoluzione o, in subordine, la derubricazione del reato, sostenendo la tesi di una colluttazione e sollevando dubbi sulla dinamica e sulla disponibilità delle armi. La sentenza è attesa per febbraio.