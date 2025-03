Omicidio a Riva del Garda, figlia uccide madre 91enne nel sonno

Tragico omicidio a Riva del Garda, uccisa donna di 91 anni: a compiere il delitto sarebbe stata la figlia.

Una donna di 91 anni è stata trovata senza vita nella sua casa a Riva del Garda. A ucciderla, molto probabilmente nel sonno, sarebbe stata la figlia sessantenne della donna, che ha poi chiamato i carabinieri. Questo, come riferisce Ansa, l’esito delle prime, ancora frammentarie, ricostruzioni di quanto accaduto.

Sono ancora in corso i necessari accertamenti da parte dei carabinieri di Riva del Garda, che sono intervenuti nell’appartamento di via Grazia Deledda dove vivevano le due donne, e dove da anni la figlia accudiva l’anziana madre. Si tratterebbe di una tragedia maturata in ambito familiare.