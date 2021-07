La tragedia questa mattina.

Tragico incidente sul lavoro questa mattina in un‘azienda di Nogarole Rocca. Un autotrasportatore di 47 anni è rimasto schiacciato dal camion mentre stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione alla ruota posteriore del mezzo. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Al momento sono ancora in fare di accertamento le cause che hanno portato al terribile incidente.

“A nome dell’UGL esprimo cordoglio alla famiglia dell’autotrasportatore rimasto schiacciato da un mezzo in azienda a Nogarole Rocca, in provincia di Verona. E’ inaccettabile che si continui a perdere la vita sul posto di lavoro – hanno dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, e Leonardo De Marzo, Segretario Regionale UGL Veneto – con una tale e agghiacciante facilità”.

“Siamo in presenza di una vera e propria strage a cui occorre porre fine per prevenire simili tragedie – proseguono – . In tal senso, chiediamo al Governo di intervenire con assoluta priorità e rimettere al centro dell’agenda politica la sicurezza sul lavoro. Per rafforzare le garanzie a tutela dei lavoratori, è necessario aumentare i presidi di controllo e al contempo potenziare la formazione a partire dalle scuole”.

