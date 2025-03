Lutto nella politica veronese, si è spento nella notte il sindaco di Erbè

Si è spento nella notte Nicola Martini, sindaco di Erbè.

Lutto nella politica veronese per la scomparsa di Nicola Martini, sindaco di Erbè dal 2014. Martini, 52 anni, era primo cittadino di Erbè dal 2014, e lo scorso mese di giugno, dopo la tornata di elezioni amministrative, aveva iniziato il suo terzo mandato da sindaco. In precedenza aveva già fatto parte delle amministrazioni di Erbè in qualità di assessore.

Da tempo in lotta con una grave malattia, Martini se n’è andato nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 marzo. Lascia la moglie e due figli.

Il cordoglio di Fontana.

“Esprimo cordoglio per la scomparsa di Nicola Martini, sindaco di Erbè, uomo delle istituzioni, amministratore locale di grande esperienza, profondamente legato alla sua comunità. Ai suoi familiari rivolgo le mie sentite condoglianze e un pensiero di vicinanza agli amministratori e ai cittadini di Erbè”: così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.