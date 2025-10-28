Un 72enne arrestato per atti osceni dopo aver messo in mostra i genitali, toccandosi, davanti ai bambini di un asilo di Verona.

È finito in manette, con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico, il 72enne veronese che, ieri pomeriggio, lunedì 27, ha mostrato i propri genitali davanti ad una scuola dell’infanzia della città scaligera.

L’intervento delle Volanti è scattato a seguito della segnalazione, giunta alla Centrale Operativa della Questura intorno alle ore 16 circa, da parte di una madre preoccupata per la presenza di un uomo che esibiva e toccava i propri genitali davanti alla scuola dell’infanzia sita in via Brigata Aosta.

Rintracciato sul bus.

La donna, senza mai perdere di vista l’uomo, ha riferito che quest’ultimo stava salendo a bordo di un autobus direzione Montorio. I poliziotti si sono quindi precipitati in via San Marco intercettando immediatamente il mezzo. Saliti a bordo, gli operatori delle Volanti sono riusciti a individuare e fermare tempestivamente il 72enne, corrispondente in maniera inequivocabile alla descrizione fornita.

Secondo quanto appurato, l’uomo, fermo in prossimità della scuola dell’infanzia, si sarebbe abbassato i pantaloni e toccato i genitali, il tutto durante l’uscita dei bambini da scuola. Condotto presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa e terminate le formalità di rito, gli agenti delle Volanti, informato il Pubblico Ministero di turno, hanno proceduto all’arresto del 72enne veronese per atti osceni in luogo pubblico.

Questa mattina, l’uomo è comparso davanti al Giudice che ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana, presso la Stazione dei Carabinieri San Massimo.