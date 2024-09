Morto uno dei due motociclisti coinvolti nell’incidente di viale Colombo

E’ morto all’ospedale uno dei due motociclisti coinvolti nell’incidente di viale Colombo: si tratta di un 57enne veronese.

Non ce l’ha fatta uno dei due motociclisti rimasti feriti nell’incidente avvenuto nella serata di martedì 27 agosto a Verona: erano circa le 23.30 quando i due mezzi, per cause ancora da accertare, si sono scontrati mentre percorrevano viale Cristoforo Colombo, all’altezza dell’incrocio con via Da Mosto. .

Nello scontro erano rimasti coinvolti due motociclisti, entrambi 57enni, uno veronese e l’altro di origini emiliane, che viaggiavano su una QJ Motor e su un Piaggio Liberty. Il 57enne veronese, che dal momento dell’incidente era ricoverato in terapia intensiva a Borgo Trento, è morto questa mattina. L’altro motociclista coinvolto, ricoverato con diverse fratture, non sarebbe invece in pericolo di vita.