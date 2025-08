Intervengono per una lite e trovano quasi un etto di hashish: arrestato dai carabinieri

L’uomo aveva con sè anche un coltello.

Ieri mattina i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Verona hanno arrestato un 53enne veronese noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato anche denunciato per porto abusivo di armi bianche e per violazione di misura di prevenzione.

Ieri mattina i Carabinieri sono intervenuti in via Umberto Maddalena su richiesta di una donna che ha segnalato la presenza del suo ex compagno che, allontanato da casa per le sue intemperanze, stava suonando insistentemente il campanello per poter entrare.

I Carabinieri intervenuti, una volta bloccato ed identificato l’uomo ed entrati nell’abitazione, hanno rinvenuto nella stanza da lui precedentemente occupata un cofanetto in legno contenente quasi 90 grammi di hashish ed un bilancino di precisione, che ha ammesso essere propri. A seguito della perquisizione, i militari gli hanno trovato addosso anche un coltello multiuso con una lama di sei centimetri e mezzo.

Il 53enne è stato quindi arrestato. Dopo una notte trascorsa nelle celle di sicurezza della caserma di via Salvo D’Acquisto, l’uomo nella mattinata odierna, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, il quale ha convalidato l’arresto e disposto il rinvio dell’udienza a settembre 2025. Stupefacenti e coltello, sottoposti a sequestro, sono stati confiscati e distrutti.