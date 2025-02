Liste d’attesa negli ospedali, l’Ulss 9 mette in campo l’intelligenza artificiale

Per risolvere il problema delle liste d’attesa nella sanità e negli ospedali l’Ulss 9 chiede aiuto all’intelligenza artificiale.

Liste d’attesa nella sanità e negli ospedali, arriva l’intelligenza artificiale. Da lunedì 17 febbraio, l’Ulss 9 Scaligera attiverà un servizio telefonico di promemoria per tutti i cittadini che hanno prenotato un appuntamento per una prestazione ambulatoriale.

Il contatto avverrà tramite un operatore vocale virtuale dal numero di telefono 045 6138751, cinque giorni prima dell’appuntamento fissato.

Durante la telefonata l’operatore virtuale guiderà in tutti i passaggi l’utente, che potrà interagire a voce, confermando l’appuntamento oppure procedendo alla disdetta, rispettando così i tempi previsti per non incorrere in sanzioni amministrative.

Il numero di telefono non può essere richiamato. Nel caso di mancata risposta, l’operatore virtuale provvederà a ricontattare l’utente successivamente per tre volte. Questo strumento che sfrutta l’Intelligenza artificiale, previsto dal Piano Regionale Governo delle Liste d’Attesa, dovrebbe contribuire a ottimizzare la gestione delle liste degli appuntamenti già assegnati, permettendo di utilizzare gli spazi già fissati per appuntamenti che vengono disdetti.