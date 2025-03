Scambio di droga, ispettore dei carabinieri arrestato in flagranza. Sequestrati 2 chili di cocaina

Arrestato in flagranza per scambio di droga un ispettore dei carabinieri in servizio a Caprino, sequestrati 2 chili di cocaina.

Un ispettore dei carabinieri, in servizio a Caprino, è stato arrestato in flagranza per scambio di droga. E’ successo nella serata di ieri, sabato 1 marzo: i carabinieri di Verona hanno arrestato, in flagranza di reato, un 40enne di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine, e un Ispettore dell’Arma dei carabinieri, 58enne, in servizio presso la Compagnia di Caprino Veronese.

In particolare, i due sono stati osservati nel momento in cui, in un parcheggio, il militare depositava un sacchetto in una Panda velocemente affiancatasi alla sua macchina privata: all’atto del controllo dell’utilitaria, il conducente veniva trovato in possesso, all’interno di quel plico, di due buste contenenti poco meno di 2 chili di cocaina, recuperata e sequestrata.

“Gravi indizi di colpevolezza”.

I carabinieri hanno quindi proceduto con il fermo dell’Ispettore, per la verifica della sua posizione e della disponibilità di sostanze stupefacenti: al termine delle successive perquisizioni, svolte direttamente dai suoi colleghi sia in ufficio che nella sua abitazione, vi sono “gravi indizi di colpevolezza che la stessa sia riferibile a partite di droga sequestrate in precedenti operazioni di servizio, prossime alla distruzione, e di cui il militare aveva personalmente la custodia in relazione ai suoi incarichi e alle sue incombenze”.

Date le evidenze, i carabinieri hanno arrestato sia l’Ispettore dell’Arma che il destinatario dello stupefacente, traducendo entrambi presso la casa circondariale di Verona. Al militare viene contestato anche il delitto di peculato.