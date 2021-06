Verona, 40enne irregolare con precedenti finisce in manette.

Intorno alle 12.15 di giovedì, gli agenti delle Volanti della questura di Verona sono intervenuti nel parcheggio antistante l’Ospedale di Borgo Roma, a seguito della segnalazione di un uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto tra le auto in sosta.

Giunti sul posto, gli operatori hanno subito individuato la persona segnalata: si tratta di un 40enne marocchino, gravato da una lunga serie di precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti e irregolare sul territorio nazionale. Sprovvisto di documenti, alla richiesta degli agenti di identificarsi, l’uomo ha fornito delle generalità risultate false, facendo così scattare le manette per il reato di false attestazioni a Pubblico Ufficiale sulla propria identità.

Gli accertamenti posti in essere dai poliziotti, oltre a far emergere la vera identità dell’uomo, hanno consentito di appurare che lo stesso risultava inottemperante all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, reato per il quale è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Il giudice ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza al prossimo 3 dicembre.

