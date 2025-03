Raffica di incidenti tra auto e scooter a Verona: feriti e caos traffico in mezza città

Cinque incidenti tra auto e scooter a Verona in poche ore, traffico in difficoltà e feriti.

Lunga serie di incidenti tra ieri sera e questa mattina, mercoledì 19, a Verona. Nella serata di martedì 18 grave incidente stradale in via Montorio all’angolo con via Cotta dove si sono scontrare una Renault Scenic e un motociclo Kymko utilizzato da un rider per il trasporto di alimenti. Ripresosi grazie ai soccorsi del Suem 118 è stato trasferito in codice giallo al Polo Confortini. Dinamica in corso di accertamento da parte della polizia locale di Verona.

Questa mattina invece quattro incidenti. Il primo poco prima delle 8 in Lungadige San Giorgio, poco prima di ponte Pietra, tra una Fiat 500, una Alfa Romeo e un motociclo Peugeot Geopolis. Anche in questo caso il motociclista è rimasto ferito e la dinamica è da accertare. Il traffico, molto congestionato nell’ora di punta, è stato deviato lungo il quartiere di Santo Stefano.

Scontro auto scooter in corso Milano.

Poco dopo incidente in corso Milano all’altezza dell’Esselunga con altro scontro tra una autovettura Seat Arona e un ciclomotore Aprilia Scarabeo il cui conducente è stato trasferito all’ospedale di Borgo Trento. Pochi minuti dopo altro scontro auto-moto in via Unità d’Italia all’intersezione con via Goito, tra una Audi Q5 e un motociclo Honda Sh, la cui conducente è stata trasferita in ospedale.

Alle 10 quarto scontro tra auto e moto in via Pancaldo Leone all’intersezione semaforizzata con via Faliero Marin tra una Suzuki e un motociclo Piaggio Medley, con lesioni per il conducente del mezzo a due ruote. In questo caso saranno utili le immagini dei sistemi di videosorveglianza della centrale operativa. Infine alle 13 quinto scontro auto – moto in viale del Brennero, tra una Toyota Yaris e un motociclo MBK, con un ferito e traffico congestionato.