Schianto tra due camion in autostrada A4 a San Bonifacio, traffico bloccato e lunghe code

Tamponamento tra due camion in A4, l’incidente ha causato lunghe code in direzione Milano.

Incidente tra due camion lungo l’autostrada A4: alle 22.30 di ieri, lunedì 10, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Montebello e San Bonifacio, in direzione Milano, per un tamponamento tra due mezzi pesanti. Un autista è rimasto ferito.

I vigili del fuoco arrivati da Lonigo e Caldiero hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente, mentre l’autista che ha tamponato è riuscito con l’aiuto di altre persone a venire fuori dalla cabina di guida. L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale. A causa del tamponamento la carreggiata è stata invasa dal carico di uno dei mezzi e il traffico autostradale è rimasto completamente bloccato. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario di autostrade

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima delle 2.

Le conseguenze dell’incidente, che ha provocato la distruzione del guardrail, si sono fatte sentire per l’intera nottata e anche nella mattinata di oggi, con lunghe code nel tratto autostradale interessato.