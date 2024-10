Incidente a Tregnago, perde il controllo dell’auto ed esce di strada: è grave

Incidente stradale a Tregnago, un ferito grave.

Incidente nella mattinata di oggi, giovedì 24 ottobre, a Tregnago. Secondo le prime informazioni intorno alle 8 un’automobilista ha perso il controllo della vettura, per cause ancora sconosciute, mentre percorreva via Castagnini a Tregnago. Si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 e i vigili del fuoco. La persona alla guida dell’auto è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

(notizia in aggiornamento)