Incidente tra scooter e furgone nella notte alle Golosine: due feriti, uno è grave.

Incidente tra scooter e furgone nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 luglio a Verona: secondo le prime informazioni i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, intorno alla mezzanotte mentre percorrevano via Prina, alle Golosine.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica, Il bilancio dell’incidente è di due persone ferite, trasportate, una in codice giallo e l’altra, più grave, in codice rosso, all’ospedale di Borgo Trento. Presente, per i rilievi, la polizia locale di Verona.

++ notizia in aggiornamento ++