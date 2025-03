Incidente a Rivoli, auto si ribalta sulla provinciale: due feriti

Incidente sulla strada provincia 11 a Rivoli, auto senza controllo si ribalta: due i feriti, uno è grave.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 22 marzo, sulla strada provinciale 11, nel territorio del comune di Rivoli Veronese. Erano circa le 14.30 quando un’auto improvvisamente senza controllo da parte del guidatore si è ribaltata proprio mentre percorreva la provinciale 11.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con due ambulanze. Il bilancio dell’incidente è di due persone ferite, una delle quali in condizioni gravi. Il ferito più grave è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, l’altro in codice giallo all’ospedale di Negrar. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica di quando accaduto.

(notizia in aggiornamento)