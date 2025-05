Incidente sulla regionale 450 tra Affi e Castelnuovo: auto senza controllo investe coppia di turisti ferma nella piazzola di sosta.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio, lungo la regionale 450, che collega Affi e Castelnuovo. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle 14 il conducente di un’auto avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando a investire una coppia che era appena scesa dalla propria vettura, ferma in una piazzola di sosta.

Nello scontro, particolarmente violento, è rimasta ferita in modo grave una donna, trasportata in elicottero, in codice rosso, all’ospedale di Borgo Trento, mentre l’altra persona investita, un uomo, ferito in modo più lieve, è stato portato in codice verde all’ospedale di Peschiera. Presente, per i rilievi e per ricostruire l’incidente, anche la polizia stradale.

++ in aggiornamento ++