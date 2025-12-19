Incidente sul lavoro a Nogarole Rocca, un giovane di 27 anni schiacciato da un mezzo agricolo in codice rosso all’ospedale.

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 dicembre, a Nogarole Rocca: secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle 14.40 un giovane di 27 anni è stato schiacciato da un mezzo agricolo, subendo un trauma cranico toraco-addominale da schiacciamento.

L’incidente è avvenutoall’interno dell’azienda agricola Sandrini di Bagnolo di Nogarole Rocca. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica: il 27enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Presenti anche i carabinieri e i tecnici Spisal, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

++ notizia in aggiornamento ++