Incidente mortale a Valeggio, chi è la vittima e cosa è successo

A perdere la vita Anderson Silva, 38enne residente a Porto Mantovano.

Un pomeriggio che doveva essere all’insegna di uno spensierato giro in moto si è trasformato in una tragedia. E’ Anderson Silva, 38enne di origini brasiliane residente a Porto Mantovano, la vittima dell’incidente accaduto ieri a Valeggio sul Mincio, sulla strada che porta a Castelnuovo. Il tragico episodio si è verificato poco dopo le 14, quando Silva, in compagnia di alcuni amici e colleghi, era uscito per un giro in moto.

Secondo le prime ricostruzioni, Silva avrebbe perso il controllo della sua Ducati subito dopo aver superato l’incrocio tra via Castelnuovo e via Fontanafredda, provenendo da Valeggio. Le cause dell’incidente non sono ancora del tutto chiare. La sfortuna ha voluto che proprio in quel tratto della Provinciale mancasse il guardrail, presente invece lungo tutto il settore che precede l’intersezione.

Silva, dopo aver perso il controllo del mezzo, è uscito di strada finendo sull’erba e la sua corsa si è tragicamente interrotta contro uno dei pali in cemento che sorreggono le viti di un vigneto adiacente. L’impatto è stato devastante: la moto ha colpito un secondo sostegno, piegandolo visibilmente, e per Silva non c’è stato nulla da fare.

Immediatamente, i compagni del 38enne hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti l’elisoccorso di Verona Emergenza e un’ambulanza infermierizzata. Nonostante la tempestività dell’intervento, i tentativi dei medici di salvare Silva si sono rivelati vani. Il 38enne è deceduto poco dopo lo schianto, lasciando nel dolore gli amici presenti e i familiari, tra cui la madre residente a Dossobuono di Villafranca.