Schianto mortale nella notte a Verona est: ecco cosa è successo

L’incidente mortale in autostrada A4 al casello di Verona est.

Incidente mortale nella notte a Verona est: ecco cosa è successo. Era da poco passata l’una della notte tra giovedì 11 e venerdì 12, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 per un incidente stradale che ha visto coinvolte 2 autovetture. L’incidente è avvenuto all’altezza del casello di Verona est, in direzione Milano, per cause che sono al vaglio della polizia stradale.

I vigili del fuoco, giunti dalla sede centrale con un mezzo e 5 unità, hanno lavorato, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, per estrarre dalle lamiere le persone coinvolte nello scontro. Nonostante i soccorsi dei sanitari, presenti sul posto con ambulanza e automedica, per uno degli automobilisti non c’è stato nulla da fare. Ricoverate in ospedale a Borgo Trento le altre due persone, una delle quali, la più grave, in codice rosso.

Durante le orazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli si è reso necessario chiudere la carreggiata in direzione Milano.