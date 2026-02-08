Verona, incidente in piazzale XXV Aprile davanti alla stazione: grave una ragazza, tra i feriti anche quattro bambini.

Terribile incidente nella mattinata di oggi, domenica 8 febbraio, in piazzale XXV Aprile a Verona, davanti alla stazione di Porta Nuova. Intorno alle 10 si è verificato, per cause ancora da accertare, un frontale tra due auto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con numerosi mezzi. Il bilancio dell’incidente è di una decina di feriti, tra gli occupanti delle due auto. Una ragazza, in particolare, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Tra i feriti, sei in codice verde e tre in codice giallo, anche quattro bambini. Presente la polizia locale di Verona, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

