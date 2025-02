Incidente in autostrada A4, lunghe code in direzione Venezia

Incidente lungo l’autostrada A4, code verso Venezia.

Un incidente lungo l’autostrada A4, avvenuto all’alba di oggi, sabato 22, tra i caselli di Brescia est e Desenzano, ha provocato lunghe code e rallentamenti in direzione Venezia.

L’incidente, secondo le prime informazioni, ha coinvolto un’auto e un furgone che si sono scontrati per cause ancora da accertare. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e soccorritori del 118. Una persona, rimasta ferita nello scontro, è stata trasportata all’ospedale in codice giallo.