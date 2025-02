Scontro tra autobus e Volante della polizia a Verona, tre feriti

Incidente tra un autobus e una Volante della polizia a Verona.

Incidente tra un autobus e un’auto della polizia nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 febbraio, a Verona: lo scontro è avvenuto intorno alle 19 in via XXIV Maggio, in zona Borgo Trento, per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del Suem 118 e pattuglie della polizia locale di Verona. Il primo bilancio dell’incidente è di tre persone ferite non in modo grave, l’autista della Volante e due passeggeri del bus, trasportate in codice verde al vicino ospedale di Borgo Trento. Al vaglio delle forze dell’ordine le cause dell’incidente, che ha paralizzato il traffico nel quartiere.