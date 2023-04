Incidente tra auto e camion sull’autostrada A22.

Incidente tra auto contro camion sull’autostrada A22 all’alba, un ferito grave. I vigili del fuoco sono intervenuti, questa mattina, giovedì, alle ore 6, in autostrada A22 per un incidente stradale che ha visto coinvolti una vettura e un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra i caselli di Affi e Ala Avio in direzione nord nei pressi dell’area di servizio Adige Est.

Un automobile, con a bordo 5 persone, ha tamponato violentemente un Tir. Il bilancio è di un ferito grave e 4 feriti lievi tutti a bordo della vettura, illeso l’autista del mezzo pesante. I vigili del fuoco giunti da Bardolino, con un mezzo e 5 uomini e Verona con l’autogrù, hanno operato per dare supporto al personale sanitario e prestare soccorso alle persone coinvolte, oltre a mettere in sicurezza i due mezzi. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, anche l’elicottero dei vigili del fuoco di Trento che ha provveduto al trasporto del ferito più grave.

Il traffico autostradale, durante le operazioni di soccorso, ha subito rallentamenti per la chiusura di una corsia. L’intervento si è concluso alle ore 8.