Schianto tra ambulanza e auto in corso Milano: tre feriti, uno è grave

Incidente in corso Milano a Verona tra un’auto e un’ambulanza, tre i feriti.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, giorno di Capodanno, in corso Milano a Verona, all’altezza dell’incrocio con viale Colonnello Galliano: intorno alle 14 un’auto e un’ambulanza si sono scontrate, per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del Suem 118. Il bilancio dell’incidente è di tre persone ferite, una delle quali in modo grave, trasportate all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio della polizia locale di Verona la dinamica dell’incidente.

(notizia in aggiornamento)