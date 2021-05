Improvviso malore mentre è alla guida, automobilista muore a Cerea

Cerea, muore al volante della sua auto per malore improvviso.

Dramma nel pomeriggio di oggi, domenica, a Cerea. Poco dopo le 16 una persona è morta mentre alla guida della sua auto stava percorrendo via Isolella, a causa di un malore improvviso.

Prontamente intervenuti sul posto con ambulanza e automedica, i soccorritori del Suem 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, probabilmente per arresto cardiaco. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri.

