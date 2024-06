Le immagini del devastante incendio di due barche ormeggiate a Murano

Le immagini dell’incendio di due barche ormeggiate nel veneziano, a Murano.

Nella serata di ieri, giovedì 27 giugno, i vigili del fuoco sono stati impegnati in fondamenta Renier a Murano Venezia per l’incendio di due barche che erano all’ormeggio. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco accorsi dalla centrale con due autopompe lagunari e una in squadra in rinforzo da Mestre coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle due imbarcazioni completamente avvolte dalle fiamme.

L’alta colonna di fumo nero nelle prime fasi dell’incendio è stata visibile da tutta Venezia. A bruciare due houseboat una ad alimentazione elettrica e una a gasolio. Sul posto personale della polizia locale, la capitaneria di porto e personale del Suem 118 a scopo cautelativo. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.