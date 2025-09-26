Daspo al tifoso che aggredì un calciatore durante la partita tra il Tregnago e il Bonavigo nello scorso mese di marzo.

Aggredì un calciatore durante la partita: tifoso identificato e Daspo. I fatti risalgono al 23 marzo scorso, quando durante la partita di calcio tra il Tregnago e il Bonavigo, disputata presso lo stadio comunale di quest’ultimo centro, dopo l’espulsione di un giocatore dell’Asd Tregnago 1931, un tifoso della squadra avversaria lo raggiungeva sugli spalti e lo aggrediva fisicamente.

Il calciatore fu costretto a ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale di San Bonifacio, dove veniva giudicato guaribile in 30 giorni, salvo complicazioni.

I carabinieri di Legnago, immediatamente intervenuti sul posto e, successivamente, conducendo una prolungata attività investigativa, consistente nell’acquisizione di informazioni, escussione di testimoni e la visione di immagini, riuscivano il 25 settembre a identificare e deferire all’Autorità Giudiziaria di Verona un 22enne di Roverchiara, che dovrà ora rispondere delle lesioni provocate al giocatore dell’Asd Tregnago.

Nel contesto, al soggetto, sempre in data odierna, è stato notificato il provvedimento di Daspo (divieto di avvicinamento a competizioni sportive) emesso in data 19 settembre dal Questore di Verona.