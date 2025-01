Nel giro di poche ore due auto si schiantano contro un cinghiale e un cervo

Due incidenti con animali a Verona: un cinghiale a Poiano e un cervo sulle Torricelle.

Nel giro di dodici ore tra sabato sera e domenica mattina si sono verificati due incidenti stradali che hanno visto il coinvolgimento di un cinghiale e di un cervo che hanno procurato danni alle due autovetture ma per fortuna nessun ferito. Il tema degli animali selvatici a ridosso della città è sempre particolarmente critico e ancora una volta i due conducenti non hanno avuto conseguenze fisiche. Sabato sera nei pressi dello svincolo della tangenziale Est per Poiano, un cinghiale ha improvvisamente attraversato la strada proprio mentre arrivava una Citroen che ha subito il danneggiamento del paraurti, mentre l’animale è morto.

Domenica mattina a poca distanza la conducente di una Opel Corsa si è vista tagliare la strada da un cervo che è poi fuggito verso le Torricelle. Nel solo anno 2024 sono stati oltre una trentina gli episodi che hanno visto incidenti con animali selvatici, nel comune di Verona sono aumentati tra il 2024 e il 2023 del 25% e sempre più a ridosso dei quartieri e non solo in zona collinare. L’amministrazione del Comune di Verona, che è in contatto con la Polizia provinciale la quale ha la competenza negli interventi che riguardano questo tipo di animali, invita a prestare attenzione moderando la velocità.