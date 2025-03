Cinque veronesi in vacanza rubano un paio di sci da mille euro: denunciati

Serata di festa con furto per cinque veronesi in vacanza in montagna: rubano un paio di sci da mille euro, denunciati.

Una serata di festa in Alta Pusteria si è trasformata in un guaio giudiziario per cinque amici veronesi, che rubano un paio di sci e vengono denunciati per furto aggravato dai carabinieri di Sesto. Il gruppo, come riferisce Ansa, dopo aver trascorso la serata al Max Alm, noto locale del comprensorio sciistico 3Cime Dolomiti, ha deciso di rubare, non si sa bene per quale motivo, forse per una bravata, un paio di sci del valore di 1.000 euro, lasciati incustoditi nelle rastrelliere esterne.

Poco dopo aver compiuto il furto, i cinque si sono resi conto della presenza di telecamere di videosorveglianza e hanno tentato di evitare di essere ripresi percorrendo itinerari alternativi. Ma la loro cautela non è bastata: una telecamera posizionata in modo defilato ha ripreso il furto, permettendo ai carabinieri di identificarli.

Grazie a un’analisi incrociata delle immagini e a successivi accertamenti, le forze dell’ordine sono riuscite a intercettare i responsabili. L’attrezzatura rubata è stata restituita al legittimo proprietario, un dipendente della società 3Cime Spa, mentre per i cinque turisti veronesi è scattata una denuncia a piede libero per furto aggravato in concorso.