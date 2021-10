Furti in serie nei centri commerciali del nord est, presa tutta la banda

Individuata dai carabinieri la banda dei furti seriali nei centri commerciali.

Era la banda che metteva a segno furti in serie nei centri commerciali del nord est: nei giorni scorsi, i carabinieri di Verona hanno deferito quattro uomini e una donna, tutti di origine serba, ritenuti responsabili di aver ricettato numerosi oggetti asportati presso negozi di diverse località del Nord Est.

Le indagini sono iniziate lo scorso mese di marzo, quando un cittadino straniero fu bloccato dalla dipendente Sezione Radiomobile presso il centro commerciale “Verona 1”, mentre tentava di sottrarre materiale elettronico. Successivamente, i militari hanno pazientemente ricostruito i movimenti dell’uomo, scoprendo che disponeva di una mappa completa degli esercizi da colpire e che li raggiungeva munito di una grossa calamita o di altre attrezzature per neutralizzare i sistemi antitaccheggio. Monitorandolo, gli investigatori sono giunti infine ad un’abitazione di Vicenza, dove verosimilmente dimoravano altri stranieri sodali, dediti alla commissione di furti.

E’ stata pertanto eseguita una perquisizione presso quel domicilio, con il supporto dei carabinieri di Vicenza; li, i militari hanno trovato l’armamentario del perfetto taccheggiatore: uncini per la rimozione delle placche antitaccheggio, fasce elastiche per celare sotto gli abiti il maltolto e addirittura un jammer per disturbare le frequenze delle barriere antitaccheggio, nonché due taccuini, al cui interno erano ben descritti i futuri negozi da colpire (tutti in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Toscana). Nella circostanza, è stata rinvenuta e sequestrata una cospicua refurtiva: numerosi capi di abbigliamento di marca, scarpe sportive, profumi costosi, ma anche trapani ed altri attrezzi, il tutto per un valore di circa 30mila euro

Secondo quanto accertato, le persone deferite, una volta portato a termine il furto, provvedevano immediatamente a rivendere la refurtiva on line, ovviamente a prezzi particolarmente vantaggiosi.