Vetrine sfondate, doppia spaccata nella notte in Borgo Venezia

A Verona doppia spaccata nella notte nel quartiere di Borgo Venezia.

Doppia spaccata messa a segno da ignoti a Verona nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21: presi di mira due locali di Borgo Venezia, il Cafè del Borgo di via Villa Cozza e la pasticceria Perlini di via Verdi.

I ladri, ma non è ancora chiaro se ad agire sia stata una sola persona o più persone, secondo una prima ricostruzione avrebbero sfondato le vetrine dei due locali utilizzando un pesante tombino, come già fatto in alcuni altri recenti colpi in città, per poi introdursi all’interno. Da quantificare il bottino delle due spaccate.