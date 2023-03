Donna di 70 anni ustionata trasportata in volo all’ospedale di Borgo Trento

Donna ustionata elitrasportata a Borgo Trento.

Una donna di 70 anni gravemente ustionata è stata trasportata in volo all’ospedale di Borgo Trento. L’anziana è rimasta ustionata martedì mattina a causa di un ritorno di fiamma nella zona di San Pietro al Natisone, in provincia di Udine. La donna ha riportato lesioni da ustione di secondo e terzo grado al volto, braccia e torace.

La Struttura operativa regionale emergenza sanitaria del Friuli ha inviato subito sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Pietro al Natisone e l’elisoccorso. La donna è stata presa in carico dal personale medico infermieristico. Per lei è stato disposto il trasferimento in volo all’ospedale di Borgo Trento, nel reparto specializzato Grandi Ustionati, in codice rosso. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento.