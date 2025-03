Donna di 75 anni investita sulle strisce in corso Milano: ecco cos’è successo

Verona, investita sulle strisce in corso Milano donna di 75 anni.

E’ una donna di 75 anni ad essere stata investita nella mattinata di oggi, lunedì 10 marzo, in corso Milano a Verona. E’ successo poco prima delle 12: il Nucleo Infortunistica della polizia locale è intervenuto per rilevare un investimento di pedone sulle strisce di fronte al supermercato Rossetto.

Ferita, come detto, una donna 75enne, trasferita al polo Confortini di Borgo Trento in codice rosso dai soccorritori del Suem 118. Ad investirla una Fiat Tipo, il cui conducente è risultato negativo all’alcoblow. L’esatta dinamica è in corso di accertamento. Code e rallentamenti si sono avuti per circa un’ora.