Verona, ruba la borsa alla cliente di un bar: 29enne arrestata con l’accusa di furto con destrezza.

Si è avvicinata al tavolino di un bar e ha fatto cadere a terra alcune monete, per poi chinarsi a raccoglierle aiutata da un connazionale. A quel punto, approfittando della distrazione della cliente seduta al tavolo, le ha sottratto la borsa che era appoggiata sulla sedia, per poi allontanarsi repentinamente insieme al suo complice. Questa è la tecnica che ieri pomeriggio hanno utilizzato alcuni malviventi in pieno centro in danno di una ignara signora.

Quando la vittima si è resa conto di quanto era appena accaduto, ha fermato una Volante che in quel momento stava transitando in via Roma durante il normale servizio di controllo del territorio, fornendo una descrizione dettagliata di quanto accaduto. Secondo quanto accertato sul posto, gli agenti delle Volanti hanno individuato la via di fuga dei malviventi e si sono messi sulle loro tracce, rintracciando immediatamente una donna che cercava di scappare con due borse al seguito.

Alla vista dei poliziotti, la donna, una 29enne già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, ha iniziato a correre sempre più repentinamente cercando di disfarsi di una delle due borse che portava con sé. Dopo averla bloccata prontamente, i poliziotti hanno riscontrato che la borsa di cui la donna aveva cercato di disfarsi apparteneva proprio alla vittima derubata poco prima.

Per questo la 29enne è stata accompagnata negli uffici di Lungadige Galtarossa per gli opportuni accertamenti, all’esito dei quali è stata arrestata per furto con destrezza in concorso di soggetti rimasti ignoti e su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica, Gennaro Ottaviano, è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo. I poliziotti hanno poi riconsegnato la borsa alla legittima proprietaria che ha ringraziato gli agenti per il lavoro svolto. Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e ha rinviato l’udienza al prossimo 22 marzo.