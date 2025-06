Un 31enne di Pescantina che deve scontare 3 anni e 1 mese per una rapina commessa a Verona è stato arrestato dai carabinieri.

Deve scontare 3 anni per una rapina commessa a Verona, arrestato 31enne. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 giugno, i carabinieri di Pescantina hanno eseguito un provvedimento di sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare, con contestuale accompagnamento in carcere, a carico di un 31enne cittadino marocchino.

L’ordine di carcerazione eseguito dai carabinieri scaturisce da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione nei confronti del 31enne, già condannato in espiazione pena in regime di detenzione domiciliare, emesso lo scorso 19 giugno dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia, in quanto lo stesso deve scontare la pena residua di 3 anni, 1 mese e 16 giorni, conseguente a una condanna per i reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali, commessi a Verona tra i mesi di maggio e agosto 2017.

Il 31enne, residente in Pescantina e già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto presso il locale Comando Arma per i conseguenti accertamenti e, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa circondariale di Verona Montorio.